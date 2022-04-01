مقتل ثلاثة من عناصر داعش بضربة جوية عراقية في كركوك

أفاد بيان عسكري عراقي وزع بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة بمقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية عراقية في سلسلة جبال حمرين في محافظة كركوك/250 كم شمالي بغداد/.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية تمكنت من رصد ومتابعة تحركات مجموعة إرهابية خطرة في سلسلة جبال حمرين في محافظة كركوك ونفذ طيران القوة الجوية ضربة دقيقة لمكان تواجدهم مزقت أشلاءهم".

وأوضح البيان أن خلية الإعلام الأمني ستنشر لاحقا "أسماء ومناصب الإرهابيين الذين تم استهدافهم خلال هذه العملية والتأكيد أن العناصر الإرهابية لن تجد سوى الموت الذي سيلاحقها أينما كانت في عراق الكرامة والإباء".