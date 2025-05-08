باكستان تعلن وصول حصيلة القتلى جراء ضربات الهند إلى 31

قال الجيش الباكستاني في ساعة متأخرة من، اليوم الأربعاء، إن حصيلة القتلى جراء الهجمات الهندية على الأهداف الباكستانية ارتفعت إلى 31 قتيلا.

وأصيب 57 شخصا آخر منذ مساء أمس الثلاثاء. وذكر الجيش أن ارتفاع الحصيلة كان بسبب "انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار" من قبل القوات الهندية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليفتنانت جنرال شريف تشودري إن الجيش الباكستاني رد على الهجمات لكنه لم يضرب أهدافا مدنية بل "أهدافا عسكرية تم استغلالها بشكل واضح للهجوم على سيادة باكستان وترابها ومدنييها".

وأضاف أنه لم يسقط قتلى أو جرحى بين صفوف الجيش في المعركة حتى الآن.