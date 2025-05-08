رئيس بيلاروس يعفو عن 42 من نشطاء المعارضة المسجونين

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، عن العفو عن 42 من نشطاء المعارضة المسجونين، وهو ما يقول محللون إنه محاولة للتقارب مع الغرب.

وقد شهدت بيلاروس احتجاجات جماهيرية غير مسبوقة في عام 2020، بعد انتخابات متنازع عليها أعطت لوكاشينكو ولايته السادسة على التوالي. وشنت السلطات حملة قمع عنيفة على المتظاهرين ومنتقدي الحكومة.

ووفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان، اعتقلت السلطات أكثر من 65 ألف شخص، وفر مئات الآلاف من البلاد خوفا من الملاحقة القضائية.

وردت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض مجموعة من العقوبات الصارمة، مما دفع البلاد إلى التحرك بشكل أكبر في مدار جارتها القوية روسيا. وتعتمد بيلاروس على روسيا للحصول على القروض والطاقة الرخيصة وقد دعم لوكاشينكو غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.

ومع ذلك، منذ العام الماضي، كان الرئيس البيلاروسي يعفو بانتظام عن عدد قليل من منتقدي الحكومة المسجونين، في ما اعتبره المحللون إشارة إلى أن مينسك تسعى إلى تخفيف التوترات مع الغرب.