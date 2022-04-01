اتحاد الكاراتيه يتعهد بتحقيق الإنجازات في مختلف البطولات

وعد لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه الأسوياء وذوي الهمم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومسؤولي الاتحاد بتحقيق إنجازات في مختلف البطولات التي سيتم خوضها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال احتفالية اتحاد الكراتيه برئاسة محمد الدهراوي بلاعبي المنتخب الوطني الذين حققوا ميداليات متنوعة خلال بطولة العالم التي اقيمت في دبي نوفمبر الماضي.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول عشقه لرياضة الكاراتيه وممارسته لها منذ عام 1970 سيكون خير دافع للاعبين لتحقيق العديد من الإنجازات في مختلف البطولات الدولية.

أضاف أنه يجب على أسرة الكاراتيه نبذ الخلافات فيما بينهم والعمل لمصلحة العمل وأن تقوم المعارضة بمساندة مجلس إدارة الاتحاد من أجل النهوض بلعبة الكاراتيه وتحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

أوضح صبحي أن لعبة الكاراتيه شهدت طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة وتحديدا عندما تمت المشاركة في أوليمبياد طوكيو وتم انتزاع الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر عبر فريال أشرف لذا فإنه لابد من استمرار هذا التميز في الفترة المقبلة.

من جانبه.. أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن ما تحقق من إنجاز في بطولة العالم الأخيرة يعود إلى الدعم اللامحدود من قبل الدولة وتذليل كافة العقبات أمام الجميع.

أضاف أن التعاون الملموس بين جميع أعضاء مجلس إدارة خير دليل على تحقيق ذلك الإنجاز ومن ثم فإنه يعد الجميع بمواصلة العمل على قدم وساق من أجل انتزاع الميداليات المتنوعة في مختلف البطولات العالمية.

أعرب حسام عجور عضو مجلس إدارة الاتحاد عن سعادته بتحقيق ذلك الإنجاز التاريخي موضحا أن مجلس الادارة لن يتوقف عمله عن ذلك فحسب لكن طموحاته بلا حدود.

فيما أشار محمد سعد عضو مجلس الادارة إلى أن الاتحاد حريص على دعم لاعبي المنتخب الوطني وسيواصل العمل ليل نهار من أجل النهوض باللعبة وأخراج جيل جديد من اللاعبين.

أوضح أحمد أبوعيشة عضو مجلس الادارة أنه لابد أن نرفع القبعة لأبطال العالم الذين حققوا إنجازا في بطولة العالم الأخيرة مشيرا إلى أنه يعد الجماهير بأن يواصل لاعبوا منتخبنا في بذل الجهد لمواصلة الانجازات.

أكد أمين الزعبلاوي عضو مجلس الادارة أن الاتحاد يعمل في اتجاهين الأول يتمثل في مواصلة دعم الجيل الحالي من اللاعبين لتحقيق المزيد من الأنجازات بينما يتمثل الاتجاه الآخر في إخراج جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية.

أشار عصام عبدالرؤوف عضو مجلس الادارة إلى أن الانجازات لن تتوقف عند انتزاع ميداليات في بطولة العالم الأخيرة لكن العمل متواصل داخل الاتحاد لتحقيق إنجازات فيما هو قادم.

يذكر أن لاعبو منتخبنا الوطني حققوا 8 ميداليات متنوعة.. حيث جاءت الميداليات الذهبية الثلاثة من نصيب يوسف عماد بدوي وأحلام يوسف والكوميتيه الجماعي للسيدات والتي مثلت مصر فيها كل من منه شعبان وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة أحمد.. بينما جاءت الميداليات الفضية من نصيب منه شعبان وعبدالله ممدوح .. أما البرونزية فقد حصل عليها كل من علي الصاوي وياسمين الجويلي ومنتخب الكاتا الجماعي للسيدات والذي مثله كل من أية هشام وأسماء مجدي ونهى عمرو.

ولم تتوقف الإنجازات في البطولة العالمية عند الأسوياء لكنها امتدت إلى ذوي الهمم حيث تألق لاعبونا وحققوا ثمان ميداليات متنوعة أيضا بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب عبدالعزيز عاصم وأحمد البلتاجي وسلمى علاء الدين .. أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب محمد كمال اللقاني ومصطفى أبوالفتوح .. بينما جاءت الميداليات البرونزية من نصيب فاطمة أحمد عبدالبديع وندين ناجي وروان خليل الأمير.. وجاءت مروة حساني ويمنى طارق في المركز الخامس.