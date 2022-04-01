* «الاختيار3» يحجز مكانة متميزة على قوائم المشاهدة.. و«العائدون» يقترب من مليونى مشاهد بعد ساعات من طرحه

* حقيبة محمد رمضان فى «المشوار» تتصدر التريند.. ونيللى كريم تنافس بـ«فاتن أمل حربى»

* برومو «الكبير» يتصدر قائمة الأعمال الكوميدية ويحقق 8 ملايين مشاهدة



أشعلت «البروموهات» الدعائية لمسلسلات رمضان الماراثون الدرامى قبل انطلاقه بساعات، وبدأ صناع الأعمال فى تلقى ردود أفعال الجمهور على أعمالهم قبل عرضها، والتعامل مع تلك الإعلانات التشويقية للمسلسلات باعتبارها مؤشرا، و«بشرة خير» فى تحقيق النجاح بموسم قوى ومتنوع، يتنافس فيه عدد كبير من النجوم.

رغم ان مسلسل «الاختيار 3.. القرار» يعد آخر المسلسلات التى طرحت الإعلان التشويقى الخاص بها، إلا أنه نجح أن يحجز مكانة متميزة على قائمة المشاهدين، الذين استقبلوا «البرومو» استقبالا واسعا، حيث حقق نسبة مشاهدة اقتربت من المليون مشاهد بعد ساعات قليلة من طرحه، وتم تداوله على نطاق كبير على مواقع التواصل الإجتماعى، وأشاد رواد هذه المواقع بمستوى «البرومو»، وأكدوا أنهم كانوا فى انتظاره، متوقعين أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

وانتشرت جملة «قولولهم الاختيار.. بيخافوا منه» خاصة أن المسلسل يتحدث عن أخطر فترة شهدتها مصر، أو كما جاء فى الإعلان الرسمى للمسلسل أن أحداثه تتعرض لـ«أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»، واستعرض الإعلان لقطات حقيقية من كواليس ثورة 30 يونيو عام 2013، وتحذيرات القيادات الوطنية من الانقسام بين طوائف الشعب، وعلى الجانب الآخر يستعراض مظاهرات جماعة الإخوان، وتضمن البرومو جملا مهمة منها «حقائق تعرض لأول مرة»، و«بلد على حافة الحرب الأهلية»، ولقطات لأعمال شغب وعنف وهجمات، وأخيرا بيان القوات المسلحة عام 2013.

يشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وأمير المصرى، خالد الصاوى، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، سمر مرسى، مجدى فكرى، شريف حافظ، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، آدم الشرقاوى، إضافة لعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

حقق «برومو» مسلسل «العائدون» ردود أفعال كبيرة، رغم طرحه قبل أيام قليلة من بدء الموسم الرمضانى، واقتربت نسبة مشاهدته للمليونين مشاهد، وهو المسلسل الذى يشهد عودة الفنان أمير كرارة للاعمال الوطنية من جديد، فقصة المسلسل مستوحاة من قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، وأحداث وقعت فى الفترة من 2018 وحتى 2020، تتضمن عمليات سرية تكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التى تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

يشارك فى بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبدالمنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، المسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكذلك اقتربت نسبة مشاهدة البرومو التشويقى لمسلسل «المشوار» للمليونين مشاهدة، وهو المسلسل الذى يجمع بين المخرج الكبير محمد ياسين، والفنان محمد رمضان، لأول مرة، كما يشهد عودة المؤلف محمد فريد للدراما التليفزيونية بعد غياب نحو 5 أعوام منذ أن أشرف على ورشة سيناريو وحوار المسلسل الناجح «هذا المساء»، ويضم فى بطولته الفنانة دينا الشربينى بعد أن قدمت أكثر من بطولة مطلقة فى الدراما الرمضانية فى المواسم الأخيرة.

الإعلان التشويقى للمسلسل عكس أجواءه التى تدور فى إطار أكشن، حيث يلعب محمد رمضان دور «ماهر» الذى يسعى للهروب بصحبة زوجته «ورد» دينا الشربينى، وابنهما، بعد مواجهتها العديد من المشكلات.

وتصدرت «التريند» الحقيبة التى يحملها محمد رمضان فى إعلان المسلسل، أثارت أحاديث فى السوشيال ميديا حول محتواها، فيما احتفى محمد رمضان بإستقبال الجمهور لبرومو المسلسل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

ومن المسلسلات التى أشعل الإعلان التشويقى لها الأجواء هذا الموسم مسلسل «جزيرة غمام» الذى اقترب من الوصول للمليون مشاهدة على صفحة قناة «الحياة» على موقع «يوتيوب» وهو من المسلسلات المتوقع لها أن يكون منافسا قويا هذا العام، حيث يضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبدالغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون والفنانة وفاء عامر.

يشهد المسلسل على عودة التعاون مرة أخرى بين الفنانين مى عز الدين وطارق لطفى بعد غياب 12 عاما تقريبا منذ أن اشتركا معا فى بطولة مسلسل «قضية صفية»، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبدالرحيم كمال الذى يعود بأحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، حيث يتحدث عن مصر فى إطار خيالى، منطلقا بالإحداث من إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر.

كما حقق الإعلان التشويقى لمسلسل «أمل فاتن حربى» نسبة مشاهدة كبيرة، بعد أن عادت بطلته الفنانة نيللى كريم للأدوار التراجيديا مجددا، وتصدر «البرومو» التريند فور طرحه، لتميزه بالإثارة والتشويق، كما ظهر أبطاله بشكل مختلف تماما خاصة الفنان شريف سلامة الذى ظهر بشخصية الزوج القاسى، بينما ظهرت نيللى كريم بدور الأم المظلومة، التى تتعرض للقهر والضرب من قبل زوجها.

يعد مسلسل «فاتن أمل حربى» من الأعمال المنتظر لها خوض المنافسة على قمة دراما رمضان هذا العام، وهو من تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك فى بطولته كل من هالة صدقى، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبدالغنى، جيلان علاء، ومحمد التاجى.

ومن مفاجآت موسم دراما رمضان هذا العام تحقيق البرومو التشويقى لمسلسل «يوتيرن» نسبة مشاهدة كبيرة وصلت لقرابة 6 ملايين مشاهدة منذ طرحه.

مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبدالحميد، الذى يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، كما يشارك فى البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى، والمسلسل تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ولحق بالمنافسة على المشاهدات البرومو التشويقى للجزء الثانى من مسلسل «المداح» الذى يحمل اسم «المداح أسطورة الوادى»، خاصة أنه فى هذا الجزء يواصل بطل العمل الفنان حمادة هلال مغامراته مع عالم «الجن»؛ حيث ظهر خلال البرومو وهو فى أحد المنازل التى يسكنها الجن، كما يغنى بعض الأغانى الدينية فى فرح أخيه الأصغر.

المسلسل يجمع فى بطولته الفنانين أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، هبه مجدى، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، كمال أبو رية، صبحى خليل، حنان سليمان، وهادى خفاجة، والمسلسل قصة وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان لـ«بروموهات» الدراما الكوميديا نصيب كبير فى إشعال الأجواء هذا الموسم، حيث تضم خريطة دراما رمضان هذا الموسم أكثر من مسلسل كوميدى، ومنها برومو مسلسل «الكبير أوى 6»، والذى حقق أكثر من ٨ ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو المسلسل العائد بعد غياب ٦ أ عوام، حيث تم عرض الجزء السادس منه ٢٠١٥.

المسلسل بطولة أحمد مكى، بيومى فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، ليلى عز العرب ورحمة أحمد، وتأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.

ومنها أيضا مسلسل «مكتوب عليا» بطولة الفنان اكرم حسنى الذى ظهر فى الإعلان وهو يستيقظ ليجد كتابات غريبة على يديه تصف أحداث يومه ولا أحد يمكنه رؤيتها غيره.

يشارك فى بطولة المسلسل كل من عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادى مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلى، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسى، وهلا رشا، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.

وكذلك مسلسل «احلام سعيدة»، وهو بطولة نسائية تجمع بين الفنانات يسرا وغادة عادل ومى كساب وشيماء سيف.

ظهرت الفنانة يسرا فى «البرومو» بدور سيدة أرستقراطية ذات حس كوميدى، تواجه مواقف مختلفة، والمسلسل تأليف هاله خليل التى تخوض تجربة تأليف الدراما التليفزيونية لأول مرة، متخلية عن دورها كمخرجة، فى حين يتولى مهمة الإخراج عمرو عرفة.

ويلحق ايضا بالمنافسة «البرومو» التشويقى لمسلسل «رانيا وسكينة»، والذى يجمع فى بطولته بين روبى ومى عمر، وتضمن البرومو عددا من المواقف الكوميدية التى تجمع «سكينة» التى تجسد شخصيتها الفنانة روبى، و«رانيا» التى تجسد شخصيتها الفنانة مى عمر، حيث تتلقيان فى ظروف غامضة، وتطاردهما الجهات الأمنية للقبض عليهما لارتكابهما عدة جرائم.

والمسلسل تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.