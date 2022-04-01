القبض على المتهمين بقتل سائق لسرقة توكتوك فى أبو النمرس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين لاتهامهما بقتل شاب لسرقة التوكتوك الخاص به بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة باحدى الترع بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى، وتبين أن الجثة لشاب تم تحديد هويته، وأن عاطلين استدرجاه لتوصيلهما، ثم اعتديا عليه، وألقياه بالترعة، واستوليا على التوكتوك وفرا هاربين.

تمكنت القوات من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.