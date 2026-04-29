عائلات ضحايا هجوم مدرسة كندية تقاضي «أوبن إيه آي» بسبب «شات جي بي تي»

أقامت عائلات ضحايا حادثة إطلاق نار، وقعت في مدرسة ببلدة في جبال روكي بكندا، دعوى قضائية ضد شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه أي" أمام محكمة فيدرالية أمريكية، سعيا لتحميل الشركة المبتكرة تطبيق "شات جي بي تي" مسئولية الفشل في إخطار الشرطة بالتفاعلات المثيرة للقلق بين المهاجم وروبوت الدردشة.

وتعد الدعوى القضائية التي تم رفعها اليوم الأربعاء نيابة عن الطفلة مايا جيبالا، 12 عاما، التي أُصيبت بجروح حرجة في حادثة إطلاق النار التي وقعت في فبراير الماضي، واحدة من أولى الدعاوى التي تعتزم عشرات العائلات في بلدة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية، لرفعها، بدعاوى تشمل القتل الخطأ، والإهمال، والمسؤولية عن عيوب البرنامج.

وقال محامي المدعين، جاي إيدلسون، في مقابلة، إن القرارات التي اتخذتها شركة أوبن إيه أي ورئيسها التنفيذي سام ألتمان دمرت البلدة. الناس هناك صامدون حقا، لكن ما حدث لا يمكن تصوره".

وكان ألتمان أرسل خطابا الأسبوع الماضي يعتذر فيه رسميا للمجتمع المحلي عن عدم قيام شركته بإبلاغ أجهزة إنفاذ القانون بشأن سلوك المهاجم عبر الإنترنت.