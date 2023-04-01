كهربا يتقدم للأهلي على الهلال بهدف في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف على الهلال السوداني، في الشوط الأول للمباراة التي تقام مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سيطر الأهلي على الشوط الأول بالكامل بأنياب هجومية مؤثرة ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، لكنها أهدرت نتيجة لعدم لتوفيق أحيانًا ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة أحيانًا أخرى، فيما اعتمد الهلال على دفاع المنطقة بعدما ارتد بكامل صفوفه إلى وسط الملعب، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي تحطمت على صخرة دفاع الأهلي.

وفي الدقيقة 25 نجح محمود عبد المنعم كهربا في فك الاشتباك مسجلًا الهدف الأول، عندما تسلم الكرة من تمريرة أحمد عبد القادر وسدد بمهارة ببطن القدم في الزاوية اليسرى العليا لمرمى الهلال.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة بقوة ورغبة ملحة من الأهلي للوصول إلى شباك الهلال معتمدًا على فتح الملعب من على الأطراف، لفك الاشباك وخلخلة الدفاع، مع استغلال انطلاقات محمد هاني من الناحية اليمنى وعلي معلول من الجانب الأيسر، وسط تراجع الفريق السوداني لتأمين مرماه من غارات الأهلي الهجومية.

الدقيقة 7 شهدت أولى فرص الأهلي، عندما مرر محمد هاني الكرة في الجانب الأيمن إلى محمد مجدي أفشة، الذي تقدم ومرر في عمق منطقة الجزاء إلى عمرو السولية الذي لم يحسن استغلال الفرصة وسدد فوق العارضة، بعدها استغل محمود كهربا هفوة دفاعية من الهلال وسدد لكن مرت الكرة جوار القائم، لتظهر بقوة ملامح الأهلي الهجومية.

شهدت الدقيقة 10 فرصة محققة أخرى، عندما تسلم بيرسي تاو الكرة في العمق ومرر الكرة سحرية إلى محمود كهربا الذي سدد لكن الكرة أخطأت الطريق إلى الشباك ومرت بجوار القائم الأيسر لحارس الهلال عيسى فوفانا.

واصل الأهلي سيطرته ومحاولاته بأنياب هجومية مؤثرة كادت تسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 12، عندما استغل كهربا إحدى الكرات التي ارتدت من دفاع الهلال لكنه سدد بغرابة فوق العارضة.

سيطر الأهلي بشكل شبه كامل على وسط الملعب، وفي الدقيقة 21 ومن ضربة حرة مباشرة في وسط ملعب الهلال مرر علي معلول الكرة في عمق منطقة جزاء المنافس سددها محمد عبد المنعم المتقدم مباشرة لكن بجوار القائم.

الهدف الأول:

ترجم الأهلي سيطرته إلى الهدف الأول في الدقيقة 25، عندما مرر أحمد عبد القادر الكرة في العمق إلى محمود كهربا، الذي تسلم الكرة بذكاء وبمراوغة لدفاع الهلال وسدد ببطن القدم بمهارة فائقة في الزاوية اليسرى العليا للحارس عيسى فوفانا، لتعانق الكرة الشباك ويتقدم الأهلي بالهدف الأول.

هدف كهربا فتح شهية الأهلي، وفي الدقيقة 28 كاد مروان عطية يضيف الهدف الثاني عندما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد صاروخًا مر بجوار القائم.

ظهرت ملامح الهلال الهجومية في الدقيقة 28 عندما تقدم ياسر مزمل من الناحية اليسرى وتوغل ومرر للخلف إلى محمد عبد الرحمن الذي سدد الكرة بجوار القائم، بعدما تدخل دفاع الأهلي في الوقت المناسب.

مرت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول وسط محاولات هجومية مستمرة من الأهلي حتى أطلق الحكم الموريتاني صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي 1/0.