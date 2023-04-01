الرجاء المغربي يهزم سيمبا بثلاثية ويحسم صدارة مجموعته بدوري الأبطال

حقق فريق الرجاء المغربي فوزًا ثمينًا بثلاثة أهداف لهدف أمام نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل المهاجم المغربي حمزة خابا هدف التقدم لفريق الرجاء في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك جان أوثوس هدف التعادل لفريق سيمبا عند الدقيقة 48، قبل أن يضيف حمزة خابا الهدف الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 70، ومن ثم أحرز زميله محمد بولاكسوت الهدف الثالث في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز الرجاء بثلاثة أهداف لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع الرجاء رصيده للنقطة 16 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد سيمبا عند النقطة التاسعة في المركز الثاني.