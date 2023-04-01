غدا طلاب سنوات النقل يؤدون امتحان شهر مارس

يؤدي غدا طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي امتحانات شهر مارس، وقالت وزارة التربية والتعليم وضع امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل بمعرفة موجه المادة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عقد الامتحانات خلال فترة دراسية واحدة أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم، وأعلنت المدارس جداول الامتحانات لكل صف دراسي، وتعقد الامتحانات فيما درسه الطلاب في منهج شهر مارس حتى أول أبريل، مع استبعاد الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات شهر مارس قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، وحذرت المدارس جميع طلاب صفوف النقل من الغياب طوال مدة عقد الامتحانات.

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في خاطب رسمي للإدارات التعليمية، إنه يتم عقد اختبارات شهر أبريل في الجزء الذي تم تدريسه خلال الفترة السابقة للاختبار في جزء من الحصة، ويكون الاختبار في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة، وأكدت المديرية الحرص على تفادي الأخطاء في وضع الاختبار.

وأوضحت أنه تبدأ اختبار شهر أبريل في الفترة من يوم الأحد 2 أبريل وحتى الأربعاء 5 أبريل، وعقد المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي في أيام الخميس 6 أبريل والاثنين 10 أبريل والثلاثاء 11 أبريل والأربعاء 12 أبريل.