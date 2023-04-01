في أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الأجهر، يسترد عماد (نور النبوي) إيصالات الأمانة التي كتبها على نفسه لينقذ شقيقته جميلة (ناهد السباعي) من السجن بعد اتهامها بسرقة مجوهرات السيدة التي تعمل لديها.

وخلال أحداث الحلقة، تظهر براءة جميلة بعد أن وجد أصحاب المنزل المجوهرات المسروقة، واتصالهم بجميلة للاعتذار لها عما تعرضت له من ظلم بعد اتهامها بسرقة المجوهرات.

كما يتم تسليم "جميلة" إيصالات الأمانة التي مضى عليها شقيقها عماد كمحاولة منه لإنقاذ شقيقته من السجن.

وفي الأحداث السابقة، كان قد اضطر عماد (نور النبوي) وشقيقته جميلة (ناهد السباعي) إلى بيع عفش بيتهما من أجل توفير مبلغ من المال يساعدهما على المعيشة.

كما طُرد عماد وجميلة من بيتهما واضطرا إلى البحث عن مكان آخر للسكن، وبعد التنقل من مكان لآخر ونظرا لانعدام قدرتهما المالية، لجئا إلى افتراش جزء صغير من شاطئ البحر بالإسكندرية، وجعله مسكنا لهما بعد فرش العفش الخاص بهما على شاطئ البحر.

لكنهما في النهاية اضطرا إلى بيع عفش البيت في مشهد مؤثر، بعد أن ضاقت بهما السبل، أملين أن يجدا بيت جديد يأويهم.

تدور أحداث مسلسل الأجهر حول يوسف الذي تم اتهامه ظلما وهو مراهق بقتل والدته، وتم إيداعه الإصلاحية التي هرب منها، وخلال هروبه يخوض رحلة طويلة بحثا عن أشقائه وهو ما يكشف له الكثير من الأسرار الغامضة عن ماضية.

مسلسل الأجهر بطولة عمرو سعد وعدد كبير من النجوم، من بينهم سيد رجب، درة، ناهد السباعي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.