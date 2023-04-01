أوكرانيا تطلب من بولندا 100 مدرعة جديدة طراز روسوماك

طلبت أوكرانيا من بولندا الحصول على 100 قطعة جديدة من ناقلة الجند المدرعة ذات العجلات طراز كيه تي أو روسوماك.
جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي)، اليوم السبت عن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، خلال زيارته للشركة المصنعة روسوماك في مدينة سيميانوفيتس سلاسكي الصناعية جنوبي بولندا.
وأوضح السياسي الليبرالي المحافظ مورافيتسكي، أن الطلب تلقاه بشكل شخصي من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.
يذكر أن هذه المدرعة هي نسخة بولندية مرخصة من المركبة الفنلندية متعددة الأغراض باتريا ايه إم في.
وحسب ما تم إعلانه، فإن من المنتظر تمويل الطلبية بأموال من الاتحاد الأوروبي ستحصل عليها بولندا وبأموال أمريكية ستحصل عليها أوكرانيا.
وقال مورافيتسكي: "ثمة صناعة أسلحة قوية تنمو هنا في سيليزيا (المنطقة التي تقع بها مدينة سيميانوفيتس سلاسكي)".
وأضاف رئيس الحكومة البولندية أنه يتوقع وصول طلبيات أخرى من دول مثل سلوفينيا والسعودية على سبيل المثال، مشيرا إلى أن المفاوضات بهذا الخصوص لا تزال جارية.
ومن الممكن حاليا إنتاج 100 مدرعة طراز روسوماك في العام.
وأوضح مورافيتسكي أنه يجري محادثات مع إدارة المصنع حول مضاعفة الطاقة الإنتاجية وذلك من خلال إدخال نوبة عمل (وردية) إضافية.
وتعني كلمة روسوماك بالبولندية الشره أو اللقام وهو نوع من الحيوانات المفترسة من عائلة السمور، وتتسم هذه المدرعة بأن لها نظام دفع في كل العجلات ويبلغ وزنها نحو 22 طنا.
وبها أماكن لسائقها وللقائد ومطلق القذائف بالإضافة إلى ثمانية جنود مشاة، والمدرعة مزودة بمدفع آلي عيار 30 مليمتر.