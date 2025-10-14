وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية الأسبق: الحرب تنتهي عندما تعود الحياة طبيعية في غزة

قال وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية الأسبق حسن عصفور، إن الحرب على قطاع غزة، توقفت بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن الحرب تنتهي فقط، عندما تعود الحياة طبيعية في غزة، وتكون الضفة والقدس جزءا من المفاوضات.

ورأى خلال لقاء على برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر قناة "النهار"، أن خطة ترامب وضعت القطاع تحت الوصاية الدولية لفترة زمنية، وفصلته عن الضفة والقدس، مضيفًا أن القضية الفلسطينية لم تفصل أبدًا منذ 1967، بوجود حالة من التواصل الوجداني السياسي.

وأشار إلى غياب الأفق السياسي لهذا المشروع، معتبرا أنه مجرد إيقاف مؤقت لاستعادة الرهائن والمحتجزين.

وتابع أن خطابي ترامب في الكنيست وشرم الشيخ لم يذكرا فلسطين، وأنه يجب التركيز مع تصريحاته، معلقًا هذا رئيس أمريكا وليس مدغشقر، و"لا يجوز الاستخفاف بالعبارات السياسية اليهودية التي تأتي وسط الكلام".

من جانبه، أكد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، انتهاء الحرب في غزة، مستشهدًا بالحشد الشعبي الذي استقبل السجناء العائدين اليوم، بالإضافة للنازحين العائدين لشمال القطاع عبر شارع رشيد.

وتابع أن الحرب انتهت عند توقف الاحتلال عن قصف القطاع، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس المصري بأن مراحل الحل هي، الحوكمة، وتوفير الأمن، وإعادة إعمار القطاع، انتهاءً بالمسار السياسي للتسوية.

وذكر وعود الرئيس الأمريكي بعدم احتلال الضفة الغربية، وبناء المستوطنات بغزة، مؤكدًا أن مصر تصدت بقوة لملف التهجير القسري والطوعي للفلسطينيين.

وأوضح أن خطاب ترامب في الكنيست كان محاولة لتأييد نتنياهو، وإجباره على السلام، مضيفًا أن كلمته بشرم الشيخ ناقشت إعادة إعمار غزة وغازلت بعض الدول المشاركة.