مقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية بالبدرشين

أقدم شاب على قتل شقيقه الأكبر، بطلق ناري، وإصابة أحد أقاربه، بسبب خلافات أسرية، بقرية أبورجوان في البدرشين.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بطلق ناري في المكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة "ياسر م."، نتيجة إصابته بطلق ناري، وإصابة أحد أقاربه "مصطفى ع." 61 سنة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الأول "محمد"، بسبب خلافات أسرية، ونقلت الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى البدرشين المركزي للعلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.