ضربات إسرائيلية تستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، بأن عدوانا إسرائيلية استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن العدوان الإسرائيلي ألحق دماراً كبيراً بمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق إضافة إلى المباني المجاورة.



من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ستة قتلى سقطوا في ضربة قرب مقر السفارة الإيرانية.



وأضاف المرصد "دمرت صواريخ إسرائيلية بناء ملحقا بالسفارة الإيرانية على اوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص كحصيلة أولية".



وأكد التلفزيون السوري أن الضربة أسفرت عن تدمير المبنى الملحق بالسفارة في شكل كامل.