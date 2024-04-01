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مقتل 7 أشخاص إثر اصطدام قطار بحافلة خارج موسكو

موسكو-(د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 9:05 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 9:05 م

لقي سبعة أشخاص حتفهم في تصادم وقع بين قطار وحافلة بمنطقة ياروسلافي خارج موسكو، بحسب السلطات الروسية اليوم الإثنين.

وأوضحت هيئة الدفاع المدني الروسية اليوم الإثنين، أن الضحايا في منطقة ياروسلافي الواقعة شمال غرب موسكو هم من ركاب الحافلة، كما أصيب السائق.

وبحسب هيئة السكة الحديد الروسية سارت الحافلة على القضبان عند مزلقان للسكة الحديد، على الرغم من أن القطار كان يقترب بسرعة فائقة.

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي نقلا عن مكتب النائب العام، أن الحافلة تعطلت في منتصف المزلقان ولذا توقفت هناك ولم تستطع التحرك.

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