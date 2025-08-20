المنظمات الأهلية الفلسطينية: نحو 200 طفل يوميا يصابون بسوء تغذية حاد

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا بشكل خطير في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضاف ، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يذكرنا بمئات الشهداء من عمال الإغاثة الفلسطينيين والدوليين الذين سقطوا جراء استهداف الاحتلال للمؤسسات الإنسانية ومخازن المساعدات.

وأوضح أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تفاقم الأزمة، خاصة مع تهديدات الاحتلال باجتياح ما تبقى من مدينة غزة وفرض نزوح قسري على أكثر من مليون نسمة إلى مناطق ضيقة جنوب القطاع، دون توفير مستلزمات الإيواء أو الأمن الكافي.

وأشار إلى أن أي نزوح واسع سيشكل خطرًا بالغًا على السكان، خصوصًا الأطفال والجرحى وذوي الإعاقة والنساء الأرامل.

ونوه بأن نحو 200 طفل يوميًا يصابون بسوء تغذية حاد، فيما يعالج أكثر من 12 ألف طفل حالياً بسبب سوء التغذية في غزة والشمال.

وأكد الشوا أن النظام الصحي المحلي لا يستطيع التعامل مع أعداد الجرحى والمرضى في ظل النزوح والمجاعة المتزايدة.

ولفت إلى تضرر حوالي 80% من مقرات المنظمات الأهلية والمؤسسات الصحية، وإصابة مئات من العاملين بجروح أو استشهادهم، بينهم أكثر من 630 شهيدًا من موظفي الأونروا و230 شهيدًا من العاملين في المنظمات الفلسطينية الأهلية.

وختم بالقول إن المنظمات الإنسانية مستمرة في تقديم خدماتها بالحد الأقصى الممكن لدعم صمود المواطنين، رغم القيود الخطيرة والمخاطر التي تواجهها، مؤكّدًا على ضرورة حماية عمال الإغاثة والسماح بدخول المساعدات بشكل عاجل لتفادي كارثة إنسانية أكبر.

