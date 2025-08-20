الشرطة الألمانية تستعين بصور صادمة للتحذير من السباحة في نهر الراين

استعانت شرطة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية بنشر صور صادمة في وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من السباحة في نهر الراين.

وكُتِب على إحدى الصور بحروف كبيرة عبارة: "هنا كانت تلعب إيما – قبل ثلاثة أيام"، ووضعت أسفل الصورة أدوات لعب رملية، ودُمية على شكل دب، وشمعة جنائزية موضوعة على ضفة النهر.

وقالت شرطة دويسبورج مفسرة رسالة الصورة الخيالية: "تكاد الصورة تبدو وكأنها من ألبوم عائلي، لكن الشمعة الجنائزية توضح أن حياة طفل انتهت هنا". ويأتي هذا التحذير في الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية في ولاية شمال الراين-وستفاليا، حيث يُظهر الصيف مرة أخرى أجمل أوقاته.

وشاركت شرطة مدينة نويس بدائرة الراين في الحملة مؤكدة أن "نهر الراين ليس مرفقًا للسباحة، إنه نهر لا يمكن التنبؤ بحالته وبه تيارات ودوامات وقوى شفط – غير مرئية، لكنها قاتلة". وتحت صورة صادمة أخرى يظهر بها رجل يحمل هاتفًا، كُتِبَتْ عبارة:" لا تزال قصته على الإنترنت. أما هو، فبقي الآن خارج الشبكة. إلى الأبد".

وأنشأت الشرطة الصور الصادمة بالتعاون مع وحدة الإنقاذ المائي والجمعية الألمانية لإنقاذ الحياة في منطقة شمال الراين. وقالت شرطة دويسبورج: "المشاهد خيالية – لكنها تمثل قصصًا يعرفها رجال الإنقاذ لدينا من عملهم اليومي. إنها قصص لا نريد أن نرويها أبدًا مجددًا".

ووفق بيانات الجمعية الألمانية لإنقاذ الحياة، تم تسجيل عشر حالات وفاة في نهر الراين بولاية شمال الراين-ويستفاليا حتى نهاية يوليو من هذا العام، بينما لم يزد هذا العدد في مجمل العام الماضي عن 14 حالة، وهو الأعلى منذ سنوات. ويُعد الراين أحد أخطر المسطحات المائية للسباحين في ألمانيا.

ويُفرض الآن حظر صارم على السباحة في نهر الراين في المدن الثلاث بولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة على النهر، وهي العاصمة دوسلدورف بالإضافة إلى مدينتي نويس وميربوش. ولا يُسْمَح بخوض ماء الراين إلا على الضفة عند مستوى لا يتجاوز مستوى الكاحل. ويجري التعامل مع المخالفات على أنها جنح إدارية ويمكن أن يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 يورو بحق المخالف لهذه التعليمات.