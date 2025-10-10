ماذا قال بوتين عن ضياع نوبل للسلام من ترامب؟

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن قرار منح جائزة نوبل للسلام لشخص آخر غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ليس من شأنه"، مؤكدا أن لجنة نوبل أضرّت بهيبة الجائزة.

وأضاف الرئيس الروسي في تعليقه على هذا الأمر: "منحت لجنة نوبل جائزة السلام أكثر من مرة لمن لم يفعل أي شيء من أجل السلام"، مشيرا إلى أن "قرار لجنة جائزة نوبل للسلام ألحق ضررا كبيرا بهيبة الجائزة"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وتابع: "ترامب ملتزم بصدق بحل الأزمة في أوكرانيا وهو يعمل على قضايا السلام والشرق الأوسط وهذا مثال واضح".

وأكد الرئيس الروسي أن "ترامب يبذل الكثير من الجهود لحل الأزمات المعقدة وطويلة الأمد".

وعن خطة السلام لإنهاء الحرب في غزة، قال بوتين: "إذا تمكننا من إكمال ما بدأناه فسيكون حدثا تاريخيا".

وفي وقت سابق من اليوم، رد البيت الأبيض على عدم فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة نوبل للسلام، وذهابها للفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو نظير "تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".

وقال البيت الأبيض: "سيواصل ترامب إبرام اتفاقيات السلام، وإنهاء الحروب، وإنقاذ الأرواح". وهاجم البيت الأبيض لجنة نوبل قائلا: "لقد أثبتوا أنهم يقدمون السياسة على السلام"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جانبها، أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في فيديو نشره فريقها الإعلامي، أنها "تحت وقع الصدمة" بعد تلقيها خبر فوزها بجائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة.

وقالت ماتشادو (58 عاما) مخاطبة إدموندو جونزاليس أوروتيا، الذي حل مكانها كمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد استبعادها، "ما هذا؟ لا يسعني أن أصدق".

وكانت لجنة نوبل النرويجية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، بجائزة نوبل للسلام، تقديرا لجهودها في تعزيز الحقوق الديمقراطية في دولة باتت قاسية واستبدادية تعاني أزمة إنسانية واقتصادية.