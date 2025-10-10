السيطرة على حريق بمصنع جلود على طريق المحمودية في الإسكندرية

سيطرت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، على نيران حريق نشب داخل أحد مصانع الجلود بطريق المحمودية، غربي المحافظة، دون ورود أنباء عن وجود مصابين.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق داخل أحد المصانع الكائنة في نطاق حي غرب.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء و3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، تم فصل الكهرباء عن المصنع، والسيطرة على الحريق بإخماد النيران وتبريد آثارها لعدم تمددها إلى باقي المنطقة المجاورة.

وجرى فرض كردون أمني في محيط المصنع، لمنع امتداد النيران إلى الورس والمصانع المجاورة، وحرصًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، فقد عزا الفحص المبدئي، وأقوال شهود العيان أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيقات.