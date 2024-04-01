جيش الاحتلال يعلن شن غارات على 10 مواقع لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن طائراته أغارت على 10 مواقع لحزب الله بوقت واحد.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن المواقع المستهدفة تتضمن مخازن أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ، ومنشآت عسكرية في منطقة راشيا الفخار جنوبي لبنان، وفق قناة سكاي نيوز.

ومنذ 8 أكتوبر من العام الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تبادلًا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أن جبهة لبنان، هي جبهة مساندة لغزة، في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.