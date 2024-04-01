إيران تدعو لرد من المجتمع الدولي بعد الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق

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أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الاثنين، إثر الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، قال عبداللهيان، إن «العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية انتهاك لكل الالتزامات والمواثيق الدولية».

وشدد الوزير الإيراني على أهمية «وجود رد فعل جدي من قبل المجتمع الدولي على الأعمال الإجرامية للكيان الإسرائيلي».

وأفاد مصدر عسكري سوري، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل في حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، مستهدفاً مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الاثنين، عن المصدر قوله إن وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري، تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

ونوه أن العدوان أدى إلى تدمير البناء بكامله، ومقتل وإصابة كل من بداخله، قائلًا إن العمل جار على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض.

هذا ونقلت وكالة «رويترز»، عن موقع SNN الإيراني قوله إن «إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير في دمشق».

كما ذكر موقع «نور نيوز» الإيراني، أن «السفير الإيراني لم يصب بمكروه في الهجوم الذي وقع بسوريا».

وكشف مصدر أمني لـ«رويترز» أن ضربة إسرائيلية على دمشق قتلت القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.