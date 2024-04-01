اتفاق السعودية والعراق على إزالة المساحات الملوثة بالذخائر العنقودية على حدودهما

وقع العراق والسعودية، اليوم الاثنين، على مذكرة تفاهم لبرنامج لإزالة المساحات الملوثة بالذخائر العنقودية على الشريط الحدودي بين البلدين في بادية المثنى في محافظة السماوة جنوب غربي العراق.

وذكر بيان لوزارة البيئة العراقية وزع اليوم، أن وزير البيئة نزار ئاميدي وقع مذكرة تفاهم مشتركة مع وفد يمثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم والتعاون لإزالة المساحات الملوثة بالذخائر العنقودية على الشريط الحدودي بين البلدين.

وقال المسؤول العراقي في تصريح صحفي إن توقيع هذه المذكرة هو "مبادرة إنسانية منسجمة مع إزدهار العلاقات بين العراق و السعودية تعكس التعاون والتفاهم في كل مجالات القطاع البيئي ومنها ملف تطهير المساحات الملوثة بالذخائر العنقودية في بادية المثنى".

من جهته، ذكر السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري أن العلاقات الثنائية السعودية - العراقية تشهد إزدهارا وتطورا انعكس على كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية وتأكيد خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقديم الدعم والتعاون المشترك لأشقائهم في العراق.