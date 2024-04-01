حماس: لم نتسلم أي مقترح جديد بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة

قال القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي، إن الحركة لم تتسلم أي مقترح جديد بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لشبكة «قُدس» الفلسطينية، أنّ أي مقترح لا يتضمن القواعد الأساسية التي حددتها الحركة المتمثلة في وقف إطلاق النار وعودة النازحين غير المشروطة وانسحاب جيش الاحتلال ودخول المساعدات والإعمار فلا فرصة حقيقية لعقد اتفاق.

تزامنا مع ذلك، أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن الاحتلال لم يقدم في ردوده أي التزامات، وإجاباته كانت محاولة للمماطلة فيما يتعلق بالنقاط الأساسية التي تريد حماس إجابات بشأنها، وهي وقف العدوان والانسحاب من غزة وعودة النازحين للشمال وإعمار القطاع.

وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تعنته يعني أن جهود الوسطاء ستواجه طريقا مسدودا.

وأشار إلى أن الاحتلال يريد استعادة أسراه فقط ومواصلة العدوان بطريقة مفتوحة، مؤكدا أن الموقف الأمريكي يسهم بتغطية التعنت الإسرائيلي.

وفي حديثه عن التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح، شدد حمدان على أن حماس تبذل جهدها لمنع العدوان على رفح جنوبي القطاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المقاومة مستعدة للمواجهة.