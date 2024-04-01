جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف قاعدة سلاح البحرية في إيلات حدث خطير جدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، إن استهداف قاعدة سلاح البحرية في إيلات الليلة الماضية حدث خطير جدا.

وأضاف هاجاري خلال مؤتمر صحفي متلفز، "تم استهداف قاعدة بحرية في إيلات بمسيرة إيرانية ونقوم بالتحقيق لمنع تكرار ذلك".

وحول العملية في مستشفى الشفاء، زعم قائلا "قواتنا التزمت بعدم إصابة أي مريض أو أي من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء".

وتابع "قضينا على اثنين من كبار القادة الميدانيين لحزب الله في جنوب لبنان"، مضيفا "نحن في حرب مركبة على جبهات عدة وقواتنا تعمل حسب التطورات بكل استعداد".