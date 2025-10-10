 مفتي الجمهورية يعزي إبراهيم محلب في وفاة شقيقته - بوابة الشروق
مفتي الجمهورية يعزي إبراهيم محلب في وفاة شقيقته

آلاء يوسف
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 12:42 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 12:42 م

تقدم الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى دولة رئيس الوزراء المصري الأسبق، المهندس، إبراهيم محلب، في وفاة شقيقته.

كما توجه بخالص الدعاء والرجاء للمولى عز وجل أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقد توفيت صباح اليوم، الدكتورة منى محلب شقيقة المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

