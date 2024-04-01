وزير النقل: اتخاذ كل الإجراءات والآليات لتطوير الشركة القابضة للنقل البحري والبري

تناول وزير النقل، كامل الوزير، وجبة الإفطار مع العاملين بالورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، وذلك بحضور رؤساء القابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للطرق والكباري، وقطاع النقل البحري ومينائي دمياط والبحر الأحمر، والمصرية لسلامة الملاحة البحرية، والمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وأكد وزير النقل، في كلمته خلال لقائه بالعاملين بحسب بيان الوزارة اليوم الإثنين، أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمام الشعب المصري بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة، وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها.

وقال الوزير إن لديه آمال وطموحات كبيرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، حيث يتم اتخاذ كل الإجراءات والآليات لتطويرها وتحديثها وجعلها في مقدمة الشركات الناجحة بالدولة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين سواء في مجال نقل الركاب أو البضائع أو في مجال التوكيلات الملاحية.

وضرب وزير النقل بالشركة الوطنية للملاحة، والتي أضحت نموذجا للشركات الناجحة، حيث يتم تحديث اسطولها بشكل مستمر، كان آخر السفن المنضمة إليها هي السفينة (وادي العريش)، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وهو التحديث الذي يحدث كذلك في كافة الشركات التابعة للوزارة العاملة في هذا المجال مثل القاهرة للعبارات والجسر العربي وناقلات البترول.

وأشار إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص وتعظيم التعاون معه، خاصة وأن ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، منوها بتوفير الدعم الكامل لكل الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع.

وأعلن التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم الأسطول الحالي مع تصنيعها محليا لصالح شركات نقل الركاب، في إطار خطة توطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات، بالإضافة إلى تحديث وتطوير الأسطول الحالي في ورش الشركات وبسواعد أبنائها، مع توفير الدعم الفني الكامل لها وتدبير قطع الغيار الأصلية.

وأوضح أنه لا يتم التفريط في أي عامل أو موظف من الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها، وإنما يتم التوظيف الأمثل لإمكانات كل موظف مع تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر للاستفادة القصوى منهم في الشركات بما يجعلها تنطلق لتحقيق المكاسب والأرباح، وبما يعود إيجابيا على العاملين والاقتصاد القومي.

كما تطرق في كلمته إلى التحديث والتطوير لشركات نقل البضائع وتقديم كافة أشكال الدعم بها وتقوية وتطوير الورش الخاصة بها، مشيرا إلى التعاقد على 50 جرارا بمقطورة جديدة لرفع طاقة النقل لتلك الشركات.

ووجه الوزير قيادات الشركة القابضة بضرورة تواجد إدارة استثمار قوية وفتح أسواق جديدة لتلك الشركات مع الهيئات والشركات المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة دعم شركات التوكيلات الملاحية بخبراء في التسويق والترويج.

وأكد أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث كل الشركات، وأن على كل عامل أن يتسابق في تأدية مهامه، لذا تهتم الوزارة في كل قطاعاتها وهيئاتها بتأهيل وتدريب العناصر البشرية الحالية واختيار العناصر البشرية الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار.

كما وجه الوزير قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بضرورة خلق بيئة عمل مناسبة لكل العاملين، وأن الحافز لمن يستحق، والأرباح للشركات التي تحقق مكاسب مع ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة على مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل.

كذلك شدد على التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بحصول كافة العاملين على حقوقهم التي أقرها القانون بشكل مستمر، لافتا إلى توفير كافة الدعم لتلك الشركات ولكافة العاملين بها لكي تصبح في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال.