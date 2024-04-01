 الفارس الشهم 3 الإماراتي يقدم سلال مساعدات للأطفال والنساء في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 1 أبريل 2024 2:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الفارس الشهم 3 الإماراتي يقدم سلال مساعدات للأطفال والنساء في غزة

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 1:25 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 1:25 م

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني، حيث حرصت على توفير سلال مساعدات مخصصة للأطفال والسيدات في قطاع غزة بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، وفق تصريح مسئول في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين، عن حمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قوله إن ذلك يأتي كجزء من المساعدات الإنسانية الإغاثية والغذائية التي يتم إرسالها يوميا إلى قطاع غزة خاصة في شمال القطاع.

وأضاف أن توفير هذه السلال يأتي ضمن الجهود الإغاثية المتكاملة التي تقوم بها الدولة لتوفير المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة عبر عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات التي تعلن عنها باستمرار قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، أو عن طريق قوافل المساعدات الإماراتية التي تدخل عبر معبر رفح البري.

وأشار إلى أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم تقديما للمساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أنه يجري حاليا تجهيز كسوة العيد تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك