تحسن وتيرة نمو نشاط التصنيع في الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، تحسن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال مارس الماضي بفضل زيادة تدفقات الأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين الصادر عن مؤسسة إس أند بي جلوبال إلى 51.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 50.9 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة، إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وبحسب البيانات وصل معدل نمو نشاط قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له منذ 13 شهرا.

كما أظهر المسح زيادة إنتاج قطاع التصنيع ونمو الطلبيات الجديدة، بما في ذلك زيادة الصادرات بمعدلات متسارعة.

وفي الوقت نفسه، استمر تراجع وتيرة التوظيف فيه خلال مارس الماضي.

وتراجع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج لأول مرة منذ يوليو 2023،

في حين خفضت شركات التصنيع أسعار بيع منتجاتها بأعلى وتيرة منذ ثمانية شهور.

واستمر تحسن ثقة شركات التصنيع في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال الشهر الماضي.

ورغم ذلك يقول وانج شي كبير المحللين في كايشين إنسايت جروب، إن الضغوط النزولية على قطاع التصنيع مازالت قائمة، ومازالت معدلات التوظيف في القطاع ضعيفة، وكذلك مازالت الأسعار منخفضة، ولم يتم حل مشكلة عدم كفاية الطلب النشط بشكل أساسي، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الطلب المحلي والخارجي بصورة أكبر.