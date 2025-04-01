البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية مايو المقبل

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب بصدد زيارة المملكة العربية السعودية في مايو المقبل، مضيفة أن العمل جار حاليا على وضع تفاصيل الزيارة.

وتحدثت خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، عن الوضع في غزة، قائلة إن ترامب ملتزم بدعم إسرائيل، مشيرة إلى أنه حذر حركة حماس بشأن قضية الأسرى.

وأضافت أن ترامب أبلغ حماس بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى وإلا فإن الحركة «ستدفع الثمن»، مشددة على أن «حماس الآن تشهد على معنى فتح أبواب الجحيم عليها إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى».

ونسبت الفضل للرئيس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت سمح باستعادة عدد كبير من الأسرى.

وأشارت إلى أن ترامب يرغب في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كل من غزة وأوكرانيا، مؤكدة أنه يعمل على تحقيق ذلك بشكل يومي.