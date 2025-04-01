أوكرانيا: سنعمل مع أمريكا للتوصل إلى اتفاق بشأن المعادن مقبول من الطرفين

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الثلاثاء، إن كييف ستعمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين فيما يتعلق بصفقة المعادن.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن جولة من المشاورات حول مسودة جديدة لصفقة المعادن جرت بالفعل، وأن أي اتفاق يُفضي إلى وجود اقتصادي أمريكي قوي في أوكرانيا سيسهم في البنية التحتية الأمنية للبلاد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابع سيبيها: ستستمر تلك العملية، وسنعمل مع زملائنا الأمريكيين للتوصل إلى صيغة مقبولة للطرفين، للتوقيع عليها.

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد التملص من الاتفاق، محذراً من أن زيلينسكي سيواجه عواقب وخيمة إذا حدث ذلك.

واقترحت واشنطن على كييف اتفاقاً موسعاً في مجال المعادن، بعد أن أخفق الطرفان في التوقيع على اتفاق إطاري، خلال زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة في نهاية فبراير الماضي، وهي زيارة انتهت بمشادة مع ترامب في المكتب البيضاوي.

وأظهر ملخص، اطلعت عليه وكالة رويترز، أن المقترح المعدل سيتطلب من كييف إرسال كل الأرباح إلى واشنطن من صندوق يسيطر على الموارد الأوكرانية، لحين رد أوكرانيا كل المساعدات التي حصلت عليها وقت الحرب، إضافة للفوائد.

وقال زيلينسكي، يوم الجمعة، إن أوكرانيا لن تقبل أي اتفاق لحقوق المعادن يهدد اندماجها مع الاتحاد الأوروبي، لكن من السابق لأوانه الحكم على الاتفاق المعدل.