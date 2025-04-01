احتفالات الزوار بثاني أيام العيد في منطقة الشيخ إدريس بكوم أمبو بأسوان

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تعد منطقة الشيخ إدريس بمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان، من أشهر أماكن الاحتفالات بعيد الفطر، حيث تنتشر سرادق لعبة العصا والمدائح النبوية، وألعاب الأطفال، واستحمام الكبار والصغار بترعة كاسل المجاورة للمنطقة.

وواصل أهالي أسوان، احتفالاتهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بالتواجد في الحدائق والمتنزهات، وركوب المراكب الشراعية بالنيل.

بدوره كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة الأجواء الاحتفالية والترفيهية؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بأيام العيد لإضفاء البهجة والفرحة والسرور.