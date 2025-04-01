سموتريتش: اعترفنا بشرعية 28 مستوطنة جديدة

صرح وزير المالية الإسرائيلي المُستقيل بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت بـ 28 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية منذ تشكيلها في ديسمبر 2022.

وجاءت تصريحات سموتريتش خلال جولة في مستوطنات الضفة الغربية إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وعدد كبير من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح خلالها أنه "منذ عام 1967 وحتى اليوم لم تحدث ثورة كهذه في الضفة الغربية"، زاعما أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تطوير المستوطنات في الضفة الغربية.

وشدد الوزير الذي قدم استقالته من منصبه، أمس الاثنين، أن بلاده "لن تسمح بالبناء العربي غير القانوني المستشري والذي أصبح آفة للدولة في العقود الأخيرة"، على حد قوله.