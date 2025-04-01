3 مليارات و364 مليون جنيه لتنفيذ أكثر من 19 ألف مشروع للشباب بالشرقية

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنه تم تنفيذ 19 ألفًا و488 مشروعًا ضمن مبادرة برنامج مشروعك، وذلك بتكلفة 3 مليارات و364 مليونًا و483 ألف جنيه، لتوفير 56 ألفًا و773 فرصة عمل للشباب، منذ انطلاق المبادرة في عام 2015، وحتى نهاية شهر مارس من العم الجاري.

وأكد محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع، وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج مشروعك، وذلك بهدف زيادة عدد فرص العمل لأبناء محافظة الشرقية، منوها بأهمية برنامج مشروعك في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

من جانبه أشار العربي الشبراوي، مدير برنامج مشروعك في محافظة الشرقية، إلى أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروعات: "تجارة سيراميك – تجارة مفروشات – مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا، وغيرها".

وأشار "الشبراوي"، إلى أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق، وفي المركز الثالث مركز الحسينية.