مسجل خطر يقتل جاره للخلاف على أرجوحة العيد

شهدت قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، مقتل تاجر مواشي في العقد الخامس من العمر، بطعنة نافذة في القلب، على يد صاحب "كافتيريا"، مستعينًا بأشقائه الثلاثة، بسبب خلافات بين الطرفين على "مراجيح" العيد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شخص على يد آخر، إثر خلافات بينهما على وضع مراجيح العيد أمام مقهى المتهم، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بقرية سجين الكوم التابعة لدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبيّن من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل “مصطفى زايد” (45 عامًا)، تاجر حمير، بطعنة نافذة في القلب على يد صاحب كافتيريا يُدعى "ه .س" له معلومات جنائية، وأشقائة الثلاثة إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على مراجيح العيد.

تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وأُخطِرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.