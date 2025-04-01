ليتوانيا: اللواء الألماني المخصص لتعزيز جناح الناتو الشرقي يدخل الخدمة رسميا

خلال حفل مراسم، تم في ليتوانيا إدخال لواء الجيش الألماني المخصص لتعزيز حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في الخدمة.

وخلال استعراض عسكري في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، تحولت هيئة التجهيز الحالية إلى هيئة قيادة دائمة لوحدة القتال، كما تم خلال المراسم التي أقيمت أمام مبنى إداري الكشف عن شعار اللواء المدرع 45، والذي أصبح رسميًا وحدة عسكرية كبيرة تابعة للجيش الألماني.

وقال اللواء كريستوف هوبر، قائد اللواء الألماني في ليتوانيا: "لدينا مهمة واضحة، وهي ضمان حماية وحرية وأمن حلفائنا الليتوانيين على الجناح الشرقي للناتو"، مشيرا إلى أنه بذلك تتم حماية أراضي الحلف وألمانيا أيضا.

يذكر أنه كجزء من رد الفعل على التغيرات الأمنية في أوروبا وما اعتبره الغرب "سلوكا عدائيا" من جانب روسيا، كانت الحكومة الألمانية تعهدت بنشر وحدة قتالية جاهزة ومستقلة في ليتوانيا بشكل دائم. ومن المقرر أن تصبح هذه الوحدة جاهزة للقيام بعمليات بحلول عام 2027، وأن يتواجد ما يصل إلى 5000 جندي ألماني في ليتوانيا بشكل دائم، وسيقع مقر الوحدة الرئيسي في قاعدة عسكرية جديدة سيتم إنشاؤها في مدينة رودنينكاي، وستكون القاعدة مزودة بميدان تدريب عسكري.

وإلى حين الانتهاء من القاعدة، ستتم الاستعانة بحلول مؤقتة في ثكنات ليتوانية بالقرب من فيلنيوس، حيث تم بالفعل إنشاء مركز طبي في مدينة روكانتيسكس، بالإضافة إلى وحدات دعم القيادة والاتصالات في مدينة نيمينتشيني.

ويوجد حاليا حوالي 150 جنديًا ألمانيًا يؤدون مهامهم في ليتوانيا تحت قيادة هوبر، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 500 جندي بحلول نهاية العام. وكان هوبر (49 عاما) قاد سابقا في عام 2017 القوة المتعددة الجنسيات التابعة للناتو في منطقة روكلا، والتي تم دمج عناصرها الألمانية الآن في اللواء الجديد، وفي إطار ذلك، تم تسليم مسؤولية القوات الألمانية رسميًا إلى قيادة اللواء المدرع 45 خلال مراسم عسكرية.

ووصف هوبر اليوم في روكلا بأنه "يوم مهم" للقوات الألمانية في ليتوانيا، مشيرا إلى أن عملية بناء اللواء تسير على الطريق الصحيح، وأضاف الجندي الألماني الأعلى رتبة في ليتوانيا: "نسير وفق الجدول الزمني".

وتجدر الإشارة إلى أن ليتوانيا تتاخم جيب كالينينجراد الروسي، وكذلك دولة روسيا البيضاء (بيلاروس) الحليفة الوثيقة لروسيا. ويُنظر في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا على أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الليتواني.