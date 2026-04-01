بيطري الغربية: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي

قالت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن بلغ 56 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2026، والتي تستمر حتى تحقيق المستهدف.

وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفًا و697 حيوانًا من الأبقار والأغنام والماعز، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة.

وأضافت أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل عملية التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وناشدت المديرية المربين بالتعاون الكامل مع الأطباء البيطريين المكلفين بتنفيذ أعمال الحملة من خلال اللجان، سواء كانت لجانًا ثابتة متمركزة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، أو لجانًا متنقلة من باب إلى باب، مؤكدة أن التحصينات آمنة وفعالة.