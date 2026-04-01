غلق كافيه أثناء مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا لمخالفته القرار في مرسى مطروح

قال اللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم ضبط أحد الكافيهات مساء أمس الثلاثاء، يتواجد به عدد من الشباب خلال مواعيد الغلق، أثناء مشاهدة مباراة منتخب مصر مع نظيره الإسباني، حيث تم غلق الكافيه وتحذير القائمين عليه من تكرار المخالفة.

جاء ذلك خلال حملة ليلية مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمشاركة الأجهزة الرقابية بالمدينة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وضبط الأسواق.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي، أنه تم ضبط كافيه مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وغلقه، مع توجيه إنذار بعدم تكرار المخالفة.

وخلال الحملة، تم رصد «باترينة» سجائر تمارس نشاطها بشارع ليبيا بالمخالفة، حيث تم رفعها على الفور. كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات مخالفة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات، وقوة من مباحث قسم الشرطة وشرطة المرافق.