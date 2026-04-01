تحطم مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 شمال لاس فيغاس وقائدها ينجو بإصابات طفيفة

أفادت الخدمة الصحفية للقوات الجوية الأمريكية، بتحطم مقاتلة من طراز "إف - 35" تابعة لقاعدة "نيليس" الجوية وذلك فوق منطقة عسكرية مغلقة شمال مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.



وأوضحت القوات الجوية الأمريكية في بيان، يوم الثلاثاء، أن الحادث وقع على بُعد نحو 25 ميلا شمال شرق منطقة "إنديان سبرينغز" بالقرب من قاعدة "كريتش" الجوية، وذلك ضمن المجال الجوي الخاضع للسيطرة والأراضي الفيدرالية المحظورة التابعة لـ "ميدان نيفادا للاختبار والتدريب" في قاعدة "نيليس".



وأكد البيان، أن قائد الطائرة تمكن من النجاة وهو في حالة مستقرة، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة جراء إصابات طفيفة لحقت به.

وأوضح أن فرق الطوارئ باشرت عملها فورا في موقع الحطام، مشيرا إلى أن الحادث وقع في منطقة نائية وغير مأهولة، مما حال دون وقوع أي تهديد للمناطق السكنية أو المدنيين.

تُعد قاعدة "نيليس" الجوية المركز العصبي لتطوير التكتيكات القتالية المتقدمة في سلاح الجو الأمريكي؛ حيث تحتضن "الجناح 57" المسؤول عن ابتكار أساليب القتال الجوي الحديثة ودمج الأنظمة والأسلحة المتطورة في الطائرات الحربية.



وتشمل مهام القاعدة تنفيذ تدريبات قتالية ضد طائرات "العدو الافتراضي" التي يقودها طيارو سلاح الجو.

كما تُعدّ القاعدة مركزا رئيسيا لتطوير مقاتلة "إف-35 آي"، وهي النسخة التابعة لسلاح الجو من الطائرة الشبح، والتي تُستخدم أيضا بنماذج أخرى لدى سلاح مشاة البحرية "المارينز" والبحرية الأمريكية.

ويفتح هذا الحادث الباب أمام تساؤلات واسعة للوقوف على الأسباب التقنية أو البشرية التي أدت إلى سقوط الطائرة فوق واحد من أهم ميادين التدريب العسكري في الولايات المتحدة.