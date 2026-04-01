ترامب يوقع أمرا يوجه بإنشاء قائمة وطنية للناخبين في خطوة مرشحة لمواجهة تحديات قانونية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا بإنشاء قائمة على مستوى البلاد للناخبين المؤهلين الذين تم التحقق من أهليتهم، وهي خطوة من المؤكد أنها ستثير طعونا قانونية في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس المطالبة بفرض مزيد من القيود على التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

وينص الأمر على أن تقوم وزارة الأمن الداخلي، بالتعاون مع إدارة الضمان الاجتماعي، بإعداد قائمة الناخبين المؤهلين في كل ولاية.

ويهدف الأمر أيضا إلى منع خدمة البريد الأمريكية من إرسال بطاقات الاقتراع للمقيمين بالخارج ممن ليسوا مدرجين في القائمة المعتمدة من كل ولاية ، على الرغم من أن الرئيس على الأرجح يفتقر إلى السلطة لفرض ما تفعله خدمة البريد.