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قادة الاتحاد الأوروبي يدينون حظر روسيا دخول ممثليه إليها

د ب أ
نشر في: السبت 1 مايو 2021 - 12:01 ص | آخر تحديث: السبت 1 مايو 2021 - 12:01 ص

انتقد قادة الاتحاد الأوروبي، بأشد العبارات حظر روسيا الأخير دخول 8 ممثلين رفيعي المستوى من دول الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها وهددوا باتخاذ إجراءات مضادة.

وقالت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية مساء اليوم الجمعة، في بيان مشترك صدر عن رؤساء المفوضية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، فون دير لاين، وشارل ميشيل، وديفيد ساسولي: "ندين بشدة قرار السلطات الروسية بمنع ثمانية من مواطني الاتحاد الأوروبي من دخول أراضيها".

ومنعت روسيا ساسولي من دخول أراضيها وكذلك نائبة رئيسة المفوضية الأوربية فيرا جوروفا.

وقال قادة الاتحاد إن القرار موجه مباشرة ضد الاتحاد الأوروبي وليس فقط ضد الأشخاص المعنيين، مشيرين إلى أن هذا أحدث دليل على أن روسيا اختارت مواجهة الاتحاد الأوروبي بدلا من الموافقة على تغيير المسار السلبي للعلاقات الثنائية.

وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراء المناسب ردا على ذلك.

وشكرت جوروفا بنفسها الرؤساء الثلاثة لهيئات الاتحاد الأوروبي لدعمهم للأشخاص المعنيين بالعقوبات، مشيرة إلى أنها ستستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الإعلام والديمقراطية.

وأضافت جوروفا أن مساعي روسيا لنشر التضليل وتقويض حقوق الإنسان تستحق ردا قويا ومستداما.

وأكدت جوروفا بالقول: "إذا كان هذا هو ثمن قول الحقيقة فسأكون سعيدة بدفعه".

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