تركيا تسجل 373 وفاة بكورونا ونحو 29 ألف إصابة بالفيروس

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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 373 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 40 ألفا و504.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، تسجيل 28 ألفا و817 إصابة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 4 ملايين و849 ألفا و408، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و405 آلاف و199، إثر شفاء 81 ألفا و302 شخص.

وتم إجراء 242 ألفا و194 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 47 مليونا و504 آلاف و193.

وبدأت تركيا ، الخميس، تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.

ويستمر الإغلاق التام من الساعة السابعة مساء 29 ابريل الماضي، حتى الخامسة صباح الإثنين 17 مايو، بحسب تعميم لوزارة الداخلية.