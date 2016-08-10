مؤسسة النفط الليبية تعلن عودة ميناء الزويتينة للعمل بشكل مؤقت

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، أن ميناء الزويتينة النفطي عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث في حالة إذا لم يتم تفريغ الخزانات.

وأشارت المؤسسة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إلى إعطاء التعليمات للمشغل "شركة الزويتينة " بمباشرة شحن النواقل المتاحة، ورفع مؤقت لحالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي على أمل انفراج الأزمة قريبًا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد طالبت، أمس السبت، بتشغيل ميناء الزويتينة النفطي فورا لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية، محذرة من حدوث "كارثة بيئية" وشيكة بالميناء.