البرلمان العربي يدعو إيطاليا إلى الاعتراف بدولة بفلسطين

طالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، روما، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بينما أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا دعم بلاده لحل الدولتين "بشكل ثابت".

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليماحي بفونتانا، في روما، على هامش "المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان"، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، في روما، وفق منشور للبرلمان العربي عبر منصة إكس.

وطالب رئيس البرلمان العربي إيطاليا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية باعتبارها "خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب اليماحي عن أمله أن تكون هناك سياسات وإجراءات على مستوى الدولة الإيطالية، تساعد في الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني.

تأتي التحركات الدولية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، بموازاة عدوان عسكري دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.

وفي 22 مايو 2024، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 من نفس الشهر.

وقبل هذا التطور، اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

كما تناول اليماحي خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنها "تشهد توترًا غير مسبوق" على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

وأكد اليماحي أن المنطقة "لا تحتمل المزيد من التصعيد، وأن الحلول الدبلوماسية هي الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار"، وفق المنشور نفسه.

من جانبه، أكد فونتانا أن تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي يوفر أرضية مهمة لتعزيز الحوار بين إيطاليا والدول العربية وفتح قنوات للتواصل الدائم على المستوى البرلماني، وفق المصدر ذاته.

وعن التطورات الجارية في المنطقة، أكد فونتانا أن ما يحدث في قطاع غزة "لا يُطاق" وما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني "غير مقبول ويجب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار".

وأكد أن إيطاليا تدعم "بشكل ثابت" حل الدولتين باعتباره المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة وقف الحروب القائمة في المنطقة، محذرًا من أنها لا تحقق إلا الدمار الشامل للشعوب، ولا سبيل آخر غير الحلول الدبلوماسية.

كما أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي ضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية في منطقة المضائق وفي البحر الأحمر، باعتبارها ضرورة استراتيجية ملحة لجميع الدول في المنطقة.

واستضاف البرلمان الإيطالي، المؤتمر من 19 إلى 21 يونيو الجاري، تحت شعار: "تعزيز الثقة واحتضان الأمل من أجل مستقبلنا المشترك".

والجمعة، بحث اليماحي مع رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إنياتسيو لا روسّا، تعزيز العلاقات البرلمانية العربية ـ الإيطالية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائهما اتفقا على توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز العلاقات البرلمانية بين إيطاليا والدول العربية، وفق منشور سابق للبرلمان العربي عبر منصة إكس.

والأربعاء، توجه رئيس البرلمان العربي إلى إيطاليا على رأس وفد للمشاركة في "المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان".

ويعقد المؤتمر الثاني، الذي يأتي استكمالاً للمؤتمر الأول الذي عقد في مدينة مراكش المغربية 2023، بتنظيم مشترك بين البرلمان الإيطالي والاتحاد البرلماني الدولي، وبدعم من منظمة ديانات من أجل السلام (منظمة دولية غير حكومية).