 ليفاندوفسكي يقترب من الرحيل عن برشلونة - بوابة الشروق
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ليفاندوفسكي يقترب من الرحيل عن برشلونة

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 8:16 م | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 8:16 م

اقترب المهاجم البولندي روبورت ليفاندوفسكي لاعب نادي برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية عقده في الموسم المقبل 2025-2026.

وحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن الموسم القادم سيكون الأخير لـ روبورت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة الإسباني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي هو أبرز المرشحين لخلافة ليفاندوفسكي في خط هجوم البارسا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن فيران توريس وداني أولمو الأقرب لشغل مركز رأس الحربة في برشلونة لتعويض رحيل ليفاندوفسكي عن الفريق الكتالوني.

يذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى وجود إهتمام من جانب ناديى النصر والهلال السعودين للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.


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