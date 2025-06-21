شهدت عدة مدن ألمانية في مقدمتها العاصمة برلين، تظاهرات ومسيرات حاشدة شارك فيها آلاف المتظاهرين للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية في غزة.

وفي برلين، نظمت مسيرة ضخمة لم تشهدها العاصمة منذ أشهر، شارك بها الآلاف في قلب العاصمة بداء من الحي الحكومي والبرلمان الألماني مرورا بشارع فريدريك حتى ميدان بوستدام.

وشددت الشرطة من إجراءاتها بنشر مئات الشرطيين لمواكبة المظاهرة. واستهلت المظاهرة بعرض تمثيلي تضامني مع معاناة الفلسطينين وذكرى النكبة والاحتلال الإسرائيلي لعدة عقود.

وهتف المحتجون، "الحرية لفلسطين"، و"أوقفوا قتل المدنيين في غزة"، "أوقفوا الإبادة في غزة"، "الحرية لغزة".

كما شارك عدد من الإيرانيين للمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على العاصمة طهران.

وندد المتظاهرون، بعنف الشرطة الألمانية تجاه الطلاب المتضامنين مع فلسطين، وكذلك دعم الحكومة الألمانية للحكومة الإسرائيلية، مطالبين بوقف إطلاق النار الفوري.



ويمكن مشاهدة التظاهرات من هنا.