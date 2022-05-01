الشمس يتوج بلقب دوري اليد للسيدات على حساب الأهلي

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توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الشمس ببطولة دوري كرة اليد، بعد الفوز على الأهلي، مساء أمس، في ختام الدور النهائي من المسابقة بنتيجة 26- 21 في مباراة شهدت سيطرت لاعبات الفريق على مجريات اللقاء.

وانتهت المباراة، التي أقيمت على صالة سيتي كلوب ستاد السلام، بنتيجة ٣٢-٢٦ لصالح الشمس، وسيطر الفريق البرتقالي علي مجريات الأحداث خلال شوطي المباراة، لتفزن باللقب عن جدارة.

فريق الشمس بدأ المباراة مسيطرا على مجريات اللعب، ونجح في حصد الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-12.

الشمس واصل سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في الفوز بالمباراة، ليتوج بلقب بطولة الجمهورية.

وحضر المباراة النهائية أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس وشارك في تسليم الفريقين ميداليات المركز الأول والثاني.

ويتكون الجهاز الفني والاداري من، قاسم إبراهيم مديرا فنيا، عادل خيري مدربا عاما، محمود عبدالله مدربا لحراس المرمى، امنية جمال للعلاج الطبيعي، يسر عبد المنصف مدير اداري.