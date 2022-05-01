صرحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأحد أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك يعتزم استئناف عمله بشكل كامل من غد الاثنين بعد ما تبين عدم إصابته بكورونا.

وأوضحت المتحدثة أن نائب المستشار الألماني أولاف شولتس كان قد أجرى ثلاثة اختبارات سريعة قبل ظهر أول أمس الجمعة وجاءت نتائجها إيجابية لكن نتيجة اختبار "بي سي آر" أجراه هابيك بعد ذلك مباشرة جاءت سلبية، كما جاءت نتيجة اختبار "بي سي آر" ثان أجراه يوم العطلة الأسبوعية، سلبية أيضا.

كانت متحدثة باسم هابيك صرحت أول أمس بأن نتيجة اختبار سريع أجري للوزير صباح الجمعة جاءت إيجابية، بعد إجراء اختبار سريع سلبي مساء يوم الخميس الماضي.

وكانت المتحدثة ذكرت أن هابيك بخير ولا يشكو من أعراض في الوقت الحالي مشيرة إلى أن الوزير سيعزل نفسه وفقا للوائح القانونية، وأعلنت عن إلغاء جميع الاجتماعات التي تتطلب الحضور الشخصي.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة اليوم أن هابيك سيشارك بعد ظهر غد في الاجتماع الطارئ لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقالت إنه لم يعد هناك ما يمنع مشاركة هابيك في الاجتماع المغلق لمجلس الوزراء الألماني والمقرر عقده في قصر الضيافة الحكومي في ميزبرج بالقرب من برلين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.