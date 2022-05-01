بلينكن وكوليبا يبحثان هاتفيا عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا يوم السبت بحثا خلاله عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف .

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن شدد خلال المكالمة على" دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي الوحشي".

وأطلع وزير الخارجية الأمريكي نظيره الأوكراني على مستجدات خطط عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، بما في ذلك الزيارات الأولية إلى لفيف هذا الأسبوع وخطط العودة إلى كييف في أقرب وقت ممكن.

وناقش الوزيران كذلك طلب الإدارة الأمريكية الذي تقدمت به إلى الكونجرس في 28 نيسان/أبريل "للحصول على 33 مليار دولار كمساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية لتمكين أوكرانيا من الانتصار في الحرب غير المقبولة التي شنتها روسيا".