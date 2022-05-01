حُماة الوطن بأسيوط يفتتح مقر أمانة أبوتيج

افتتح حزب حماة الوطن بأسيوط، اليوم، مقر أمانة مركز أبوتيج في احتفالية كبرى، بحضور أحمد حسن العطيفي أمين تنظيم الحزب، والنائب مصطفى بدران أمين عام المحافظة، والنائب علاء خير الله، مجلس النواب عن دائرة أبوتيج.

وقال عادل السكري أمين الحزب بمركز أبوتيج، إن افتتاح مقر الأمانة الجديد يأتي ضمن خطة الحزب التوسع بمختلف المحافظات لاسيما صعيد مصر، لافتا إلى أن تشكيل الأمانة ارتكز على ضم الكوادر ذات الخبرات السياسية الكبيرة والشباب في آن واحد.

وذكر عمر عبد المالك أمين تنظيم حزب حماة الوطن بأمانة أبوتيج أن الحزب يعتزم تنظيم عدة فعاليات الفترة المقبلة لرفع مستوى التثقيف السياسي للمواطنين، فضلا عن إتاحة خدمات وتسهيلات متعددة للارتقاء بأحوال المواطنين تزامنا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.